أسيوط ـ محمود عجمي:

عبّرت الطالبة الزهراء علي محمد عبد الحميد، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع 575 درجة بنسبة 97.05%، عن سعادتها الغامرة بتكريمها ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدة أن دعم أسرتها واستقرارها النفسي كانا من أبرز أسباب تفوقها.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أوضحت الزهراء أنها تلقت نبأ تفوقها باتصال هاتفي من شيخ معهد بني عدي بمحافظة أسيوط، أبلغها خلاله بأنها ضمن قائمة أوائل الجمهورية، لتغمرها مشاعر الفرح وتذرف دموع السعادة، وتسجد شكرًا لله على هذا الإنجاز.

وأضافت: "كنت أدعو الله دائمًا أن أكون من بين العشرة الأوائل، رغم شعوري أحيانًا أن هناك من يذاكرون أكثر مني، لكنني كنت أؤمن بأن الاجتهاد والدعاء لا يضيعان أبدًا."

وأشارت الزهراء إلى أنها كانت تذاكر ما بين 5 إلى 6 ساعات يوميًا، لافتة إلى أن امتحان التاريخ كان يمثل تحديًا خاصًا لها، لكنها تجاوزته بفضل الله، مشددة على الدور الكبير لوالديها في دعمها نفسيًا وتوفير الأجواء المناسبة للمذاكرة.

وعن طموحاتها المستقبلية، قالت الزهراء: "أتمنى الالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية، أو أن أعمل في مجال التدريس، لأساهم في تعليم الأطفال الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام، ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية التي يمثلها الأزهر الشريف."

واختتمت الزهراء حديثها برسالة لزملائها الطلاب: "لا يوجد ما يسمى بكليات القمة، الأهم أن يختار الطالب ما يتناسب مع قدراته وميوله، بعيدًا عن نظرة المجتمع، فالتفوق الحقيقي هو أن تكون في المكان الذي تحبه وتبدع فيه."







