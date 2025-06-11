بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025.

وحصلت الطالبة ياسمين محمود السعيد شعبان، الطالبة بمعهد فتيات الطور الإعدادي النموذجي، على المركز الأول بمجموع 507 درجة بنسبة 99,4%، وحصلت الطالبة آية أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، على المركز الثاني بمجموع 506 درجة، بنسبة 99,2%، والثاني مكرر الطالب زياد بدير عوض بدير، بمعهد الطور الإعدادي النموذجي، بمجموع 506 درجة، بنسبة 99,2%، والثاني مكرر الطالب عبد الرحمن محمد السيد، بمعهد بنين الجبيل الإعدادي مجموع 506 درجة، بنسبة 99,2%.

بينما حصل على المركز الثالث الطالب أنس محمد محمد السيد، معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، بمجموع 504 درجة بنسبة 98,8%، وحصلت الطالبة خديجة شريف علي محمد، الطالبة بمعهد فتيات الطور الإعدادي النموذجي على المركز الثالث مكرر بمجموع 504 درجة بنسبة 98,8%.

وحصل الطالب البراء وائل محمود شفيق، الطالب بمعهد الطور الإعدادي النموذجي، على المركز الرابع بمجموع 503 بنسبة 98,4%، والرابع مكرر للطالب محمد السيد محمد السيد، بمعهد بنين دهب الإعدادي، والطالب محمد بهجت علي فريد سلطان، لطالب بمعهد بنين أبورديس الإعدادي.

وحصلت الطالبة ريماس هاني أحمد علي سويلم، بمعهد فتيات أبورديس الإعدادي على المركز الخامس، بمجموع 501 درجة بنسبة 98,2%، والخامس مكرر الطالبة مريم محمود أحمد متولي سويلم، بمعهد فتيات الطور الإعدادي النموذجي، والطالبة منة الله علاء مني فاروق، بمعهد فتيات الطور الإعدادي النموذجي، والطالب يوسف عبد المنعم أحمد عبد المنعم، بمعهد بنين الطور الإعدادي.

كما حصلت على المركز الأول كفيف الطالبة ملك الرفاعي محمود أبو غياتي، بمعهد فتيات السادات الإعدادي، بمجموع 406 بنسبة 86,4%.

واعتمد الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,43%.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 398 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 386 طالبًا وطالبة، وتخلف عن حضور الامتحانات 12 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 344 طالبًا وطالبة، و50 طالبًا وطالبة لهم الحق في امتحانات الدور الثاني.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأشاد بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.