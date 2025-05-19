مسابقة الأزهر 2025.. التخصصات المطلوبة للتقدم لوظائف معلمين رياضيات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقدم لتعيين 5526 معلم رياضيات، بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وحتى نهاية مايو الجاري، ضمن مسابقة تعيين 40 ألف معلم التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويمكن التقدم لمسابقة الأزهر لتعيين معلمين رياضيات عبر الرابط التالي: هنا

وجاءت التخصصات المطلوبة والتي يحق لها التقدم على النحو التالي:

- مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

- مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

-مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات

- مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

- مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي

الشروط:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:

-الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

- الدبلوم التربوي

- إيصال الإيداع البنكي.

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