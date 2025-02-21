رئيس جامعة الأزهر يؤم صلاة الجنازة على وزير إندونيسي بأحد مساجد جاكرتا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أمّ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، آلاف المصلين في صلاة الجنازة على الوزير الإندونيسي شفر الدين كامبو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية، بمسجد التقوى بالعاصمة جاكرتا.

جاء ذلك بحضور يوسف كالا، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، وأحمد موزاني، رئيس مجلس الشورى، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والسفير ياسر الشيمي، سفير مصر في إندونيسيا، ونزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين رئيس ديوان المساجد والعلاقات الدولية، بجانب لفيف من الوزراء وسفراء الدول المعتمدين لدى إندونيسيا.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، خالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الإندونيسي الشقيق، وأسرة الفقيد، ناقلًا عزاء مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مع خالص الدعاء للفقيد أن يتغمده المولى -عز وجل- بخالص رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وأعقب ذلك مشاركة رئيس جامعة الأزهر في المراسم العسكرية لدفن جثمان الفقيد في مقر المقبرة رقم: (508) وذلك بمقر حديقة الأبطال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمخصصة لدفن "أبطال إندونيسيا" من العسكريين والحاصلين على الأنواط العسكرية ممن أسهموا عبر مسيرة حياتهم الطويلة في بناء الوطن والحفاظ عليه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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