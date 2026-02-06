المستندات المطلوبة لإعفاء طلاب ذوي الهمم بجامعة الأزهر من التجنيد

تبدأ جامعة الأزهر، في إجراء الكشف الطبي لطلاب الكليات من ذوي الهمم، للإعفاء من التجنيد، يوم الأحد الـ15 من فبراير الجاري.

ودعت جامعة الأزهر، الطلاب ذوي الهمم بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لإجراءات الكشف الطبي، ضمانا للحصول على الإعفاءات.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة من الطلاب ذوي الهمم بجامعة الأزهر، للحصول على إعفاء من التجنيد، كما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- فيش جنائي حديث موجه إلى التجنيد، لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة موضح بها الرقم الثلاثي.

- نموذج (7 جند) معدل.

وانتهت إجازة نصف العام الدراسي، الخميس، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها الأزهر الشريف.

