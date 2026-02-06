إعلان

المستندات المطلوبة لإعفاء طلاب ذوي الهمم بجامعة الأزهر من التجنيد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 06/02/2026

جامعة الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ جامعة الأزهر، في إجراء الكشف الطبي لطلاب الكليات من ذوي الهمم، للإعفاء من التجنيد، يوم الأحد الـ15 من فبراير الجاري.

ودعت جامعة الأزهر، الطلاب ذوي الهمم بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لإجراءات الكشف الطبي، ضمانا للحصول على الإعفاءات.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة من الطلاب ذوي الهمم بجامعة الأزهر، للحصول على إعفاء من التجنيد، كما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- فيش جنائي حديث موجه إلى التجنيد، لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة موضح بها الرقم الثلاثي.

- نموذج (7 جند) معدل.

وانتهت إجازة نصف العام الدراسي، الخميس، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها الأزهر الشريف.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الأزهر ذوي الهمم طلاب الكليات من ذوي الهمم التجنيد الإعفاء من التجنيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
شئون عربية و دولية

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
علاقات

"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
رياضة محلية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026