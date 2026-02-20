أعلنت شركة ميتا، عبر صفحة المساعدة الرسمية، عزمها إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق ماسنجر، على أن يتوقف عن العمل اعتبارا من أبريل 2026، في خطوة تعكس توجها جديدا لإعادة دمج خدمات المراسلة ضمن منصاتها الأساسية.

متى يتوقف موقع ماسنجر

بحسب ما أوضحته الشركة، لن يكون موقع ماسنجر المستقل متاحا بعد الموعد المحدد، ما يعني أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح سيتعين عليهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك لاستخدام خدمة المراسلة.

أما المستخدمون الذين يعتمدون على ماسنجر دون امتلاك حساب نشط على فيسبوك، فسيكون بإمكانهم متابعة محادثاتهم فقط من خلال تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ماذا عن سجل المحادثات

أكدت الشركة أن المستخدمين يمكنهم استعادة سجل الدردشة على أي منصة باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي تم إدخاله عند إنشاء نسخة احتياطية لأول مرة. وفي حال نسيان الرقم، تتيح المنصة خيار إعادة تعيينه لضمان الوصول إلى المحادثات السابقة.

خطوات تمهيدية سبقت اغلاق ماسنجر

يأتي القرار بعد أشهر من إغلاق التطبيقات المستقلة لماسنجر على أنظمة ويندوز وماك، حيث بدأت الشركة بالفعل في توجيه مستخدمي تطبيقات سطح المكتب إلى موقع فيسبوك لمتابعة استخدام خدمة المراسلة، بدلا من الموقع المستقل لماسنجر، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا للخطوة الحالية.

غضب المستخدمين

أثار القرار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد من المستخدمين عن رفضهم الاعتماد على موقع فيسبوك لإدارة محادثاتهم، خاصة أولئك الذين ألغوا تنشيط حساباتهم على المنصة ويرغبون في استخدام ماسنجر بشكل مستقل.

ورغم حالة الاستياء، يرى متابعون أن تقليص عدد المنصات والتطبيقات المنفصلة قد يتيح لميتا خفض تكاليف التشغيل والصيانة، عبر توحيد خدماتها ضمن بنية واحدة.

انطلق التطبيق لأول مرة عام 2008 تحت اسم "فيسبوك شات"، قبل أن يتم إطلاقه كتطبيق مستقل في 2011، إذ في 2014، أزالت الشركة ميزة المراسلة من تطبيق فيسبوك الرئيسي للهواتف، لدفع المستخدمين نحو تحميل ماسنجر بشكل منفصل.

لكن هذا التوجه لم يستمر، إذ عادت الشركة في 2023 إلى دمج خدمة المراسلة مجددا داخل تطبيق فيسبوك، في خطوة بدت حينها مؤشرا على إعادة رسم استراتيجية المنصة، وهو ما يتواصل الآن مع قرار إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لماسنجر.