إعلان

لماذا ستغلق شركة ميتا موقع ماسنجر؟ وما البدائل المتاحة للمستخدمين؟

كتب : محمود عبدالرحمن

12:07 م 20/02/2026

ماسنجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة ميتا، عبر صفحة المساعدة الرسمية، عزمها إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق ماسنجر، على أن يتوقف عن العمل اعتبارا من أبريل 2026، في خطوة تعكس توجها جديدا لإعادة دمج خدمات المراسلة ضمن منصاتها الأساسية.

متى يتوقف موقع ماسنجر

بحسب ما أوضحته الشركة، لن يكون موقع ماسنجر المستقل متاحا بعد الموعد المحدد، ما يعني أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح سيتعين عليهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك لاستخدام خدمة المراسلة.

أما المستخدمون الذين يعتمدون على ماسنجر دون امتلاك حساب نشط على فيسبوك، فسيكون بإمكانهم متابعة محادثاتهم فقط من خلال تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ماذا عن سجل المحادثات

أكدت الشركة أن المستخدمين يمكنهم استعادة سجل الدردشة على أي منصة باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي تم إدخاله عند إنشاء نسخة احتياطية لأول مرة. وفي حال نسيان الرقم، تتيح المنصة خيار إعادة تعيينه لضمان الوصول إلى المحادثات السابقة.

خطوات تمهيدية سبقت اغلاق ماسنجر

يأتي القرار بعد أشهر من إغلاق التطبيقات المستقلة لماسنجر على أنظمة ويندوز وماك، حيث بدأت الشركة بالفعل في توجيه مستخدمي تطبيقات سطح المكتب إلى موقع فيسبوك لمتابعة استخدام خدمة المراسلة، بدلا من الموقع المستقل لماسنجر، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا للخطوة الحالية.

غضب المستخدمين

أثار القرار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد من المستخدمين عن رفضهم الاعتماد على موقع فيسبوك لإدارة محادثاتهم، خاصة أولئك الذين ألغوا تنشيط حساباتهم على المنصة ويرغبون في استخدام ماسنجر بشكل مستقل.

ورغم حالة الاستياء، يرى متابعون أن تقليص عدد المنصات والتطبيقات المنفصلة قد يتيح لميتا خفض تكاليف التشغيل والصيانة، عبر توحيد خدماتها ضمن بنية واحدة.

انطلق التطبيق لأول مرة عام 2008 تحت اسم "فيسبوك شات"، قبل أن يتم إطلاقه كتطبيق مستقل في 2011، إذ في 2014، أزالت الشركة ميزة المراسلة من تطبيق فيسبوك الرئيسي للهواتف، لدفع المستخدمين نحو تحميل ماسنجر بشكل منفصل.

لكن هذا التوجه لم يستمر، إذ عادت الشركة في 2023 إلى دمج خدمة المراسلة مجددا داخل تطبيق فيسبوك، في خطوة بدت حينها مؤشرا على إعادة رسم استراتيجية المنصة، وهو ما يتواصل الآن مع قرار إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لماسنجر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق ماسنجر تطبيق ماسنجر شركة ميتا قفل ماسنجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
أخبار مصر

تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
أول تعليق من عبلة كامل بعد ظهورها في إعلان بعد غياب سنوات
دراما و تليفزيون

أول تعليق من عبلة كامل بعد ظهورها في إعلان بعد غياب سنوات
4 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود
رياضة محلية

4 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود
لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"
دراما و تليفزيون

لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة