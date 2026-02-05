إعلان

موعد نتيجة الابتدائية والإعدادية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:44 م 05/02/2026

طلاب الأزهر

تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.

وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، موعد اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن المناطق الأزهرية تعكف حاليا على الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات الخاصة بطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، إلى أن المناطق الأزهرية سترسل النتائج إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال التجميع والرصد، متوقعا اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية مطلع الأسبوع المقبل أو منتصفه على أقصى تقدير، وسيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على النتيجة إلكترونيا بعد اعتمادها مباشرة.

ومن المقرر، أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي، بعد غد الخميس 17 من شعبان 1447هجرياً الموافق 5 من فبراير 2026 ميلادياً، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل، طبقا للخريطة الزمنية التي أعلنها الأزهر الشريف.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية: هنا

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

طلاب الازهر نتيجة الابتدائية والإعدادية بوابة الأزهر الإلكترونية

