نظم قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الخميس ٨ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م، اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة موجهي شؤون القرآن الكريم بعدد من المناطق الأزهرية، شملت: الشرقية، البحيرة، المنوفية، مرسى مطروح، شمال سيناء، وبورسعيد.

جاءت الاختبارات تحت إشراف مباشر من الشيخ أيمن عبد الغني – رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبحضور كلٍّ من الشيخ عوض الله عبد العال – رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق سابقًا، والشيخ حسن عبد النبي عراقي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر والمشرف العام على الاختبارات القرآنية، و الدكتور أبو اليزيد علي سلامة – مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر.

وشهدت اللجان انضباطًا والتزامًا تامًّا، حيث خضع المتقدمون لاختبارات إلكترونية دقيقة لقياس مستوى الحفظ، وضبط التلاوة، وإتقان أحكام التجويد، إلى جانب مقابلات شخصية لتقييم مهاراتهم العلمية والتربوية ومدى أهليتهم لتولي مهام الإشراف والتوجيه في مجال القرآن الكريم.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة العمل القرآني، واعتماد آليات تقييم حديثة تضمن اختيار الأكفأ والأقدر على أداء رسالة الأزهر في تخريج كوادر قرآنية متميزة علميًا وتربويًا، تسهم في ترسيخ القيم القرآنية ونشرها في المجتمع.