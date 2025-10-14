إعلان

مصطفى عبدالغني نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات - مستند

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:37 م 14/10/2025

جامعة الأزهر

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تكليف الدكتور مصطفى عبدالغني النائب السابق لرئيس جامعة الأزهر للبنات، بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة مرة أخرى.

يأتي ذلك خلفا للدكتور محمد فكري النائب السابق، الذي تقدم باستقالته، نهاية سبتمبر الماضي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الدكتور مصطفى عبدالغني منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات، قبل أن يترك منصبه للتعيين عضوا بمجلس الشيوخ بقرار جمهوري خلال الدورة الماضي.

مصطفى عبدالغني نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب

