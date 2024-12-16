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نتيجة التسكين بالمدن الجامعية لطالبات الأزهر بدمياط وتفهنا الأشراف

10:32 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

جامعة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة التسكين بالمرحلة الثانية بالمدن الجامعية للطالبات بدمياط وتفهنا الأشراف.

وقال أسامة توفيق رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية بجامعة الأزهر، إنه سيتم تسكين طالبات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بدمياط وتفهنا الأشراف"مستجدين ثانوية ازهرية سنوات النقل" والفرق النهائية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى، على الفور وصرف لهم الوجبات.

وأشار إلى أنه يمكن للطالبات معرفة نتيجة التسكين من خلال الرابط التالي:هنا

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في الرابع من يناير المقبل.

جامعة الأزهر نتيجة التسكين بالمدن الجامعية طالبات الأزهر دمياط
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