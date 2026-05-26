ما حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم قصِّ أظافر الميت أو حلق شعر عانته

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن جمهور الفقهاء على أنَّ قصِّ أظافر الميت أو حلق شعر عانته أمرٌ مكروهٌ، ما لم توجد حاجة داعية إلى فِعْلِ ذلك.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا وجدت الحاجة فلا حرج في فِعْلِه، ويُضَمُّ معه، ويُجعَل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

هل يُعذَّب الميت في قبره بسبب الديون؟

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تلقى سؤالا من شخص يقول: هل روح الميت تبقى معلقة أو يُعذَّب في قبره بسبب الديون؟.

وفي رده، أوضح شلبي، خلال لقائه السابق ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، أن ما ورد في الشرع من أن روح الميت تكون معلقة بسبب الدين لا يعني بالضرورة أنه يُعذَّب في قبره، وإنما يكون في حالة انتظار أو تأجيل حتى يُقضى عنه هذا الدين.

وأضاف أن الإنسان إذا كان قادرًا على السداد في حياته ثم ماطل وتعمد عدم السداد، فقد يُعد ذلك من الظلم، وقد يترتب عليه مؤاخذة، أما إذا كان غير قادر أو كان يسدد وفق نظام معين وتوفي قبل إتمام السداد، فيُرجى له العفو والسلامة، خاصة إذا كانت نيته صادقة في الوفاء بالدين.

تحذير نبوي من خطورة الدين

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت الأنظار إلى خطورة الدين، حيث تأخر عن الصلاة على أحد المتوفين حتى تكفّل أحد الصحابة بسداد دينه، مؤكدًا أن الأصل في الإنسان ألا يلجأ إلى الاستدانة إلا عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على السداد وتجنب التوسع في الديون دون ضرورة.

