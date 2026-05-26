حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين، بدلا من الذبح، وهل يحصل فاعل ذلك على ثواب الأضحية.

حكم توزيع المال بدلاً من الأضحية

في بيان فتواه، أكد الأزهر للفتوى أنه لا يجوز تقديم قيمة الأضحية نقدًا للفقراء والمساكين باعتبار أنها أُضْحِية؛ لأن الأُضْحِيَّة اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى عن الأضحية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. [الكوثر:2]

وختم مركز الأزهر فتواه، مؤكداً: وإن أخرج المسلم قيمة الأضحية ووزعها على الفقراء والمساكين كان له بها صدقة ولا تُعدُّ أُضحية.

أمور مستحبة قبل وبعد ذبح الأضحية

وكان الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن بعض الأمور المستحب أن يحرص عليها المضحي قبل وبعد ذبح الأضحية، قائلًا خلال تصريحات سابقة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إنه يُستحب لمن نوى الأضحية الامتناع عن قص الشعر والأظافر منذ دخول شهر ذي الحجة وحتى الانتهاء من الذبح، اقتداءً بالسنة النبوية، مع ضرورة اختيار أضحية سليمة خالية من العيوب.

وبين أمين الفتوى الوقت الشرعي لذبح الأضحية؛ حيث يبدأ عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى مغرب آخر أيام التشريق، مؤكدًا أهمية الرفق بالأضحية وعدم تعذيبها، مع الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وأشار العوضي إلى أن من الأمور المستحبة أيضًا أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه إذا استطاع، أو يشهد عملية الذبح، فضلًا عن المبادرة بتوزيع جزء من لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين وإدخال السرور على الأسر والأقارب، لما يعكسه العيد من قيم التكافل والرحمة والتقرب إلى الله تعالى.

