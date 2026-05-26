مع غروب شمس يوم عرفة، يتوجه ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة متوجهين إلى مزدلفة، لتبدأ شعائر اليوم الثالث من أعمال الحج 2026، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.

أعمال الحج في يوم النحر

يتوجَّه الحاجُّ من مزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس؛ ليؤدِّي أعمال النحر، وهو أكثر أيام الحج عملًا، ويُكثِر في تحرُّكه من الذكر، والتلبية، والتكبير.

ورصد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أعمال الحج في يوم النحر، وهي:

أ- رمي جمرة العقبة:

فعندما يصل الحاجُّ إلى منى يقوم برمي جمرة العقبة بالحصى الذي جمعه من مزدلفة، وتُسمَّى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات، ويكبِّر مع كل حصاة، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.

ب- نحر الهدي:

وهو واجب على المتمتع والقارن، وسُنَّة لغيرهما، فيقوم بنحر شاة جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز.

ج- الحلق أو التقصير:

والحلق أفضل للرجال، ومكروه كراهة شديدة للنساء.

د- طواف الزيارة -الإفاضة-:

ويأتي ترتيبه بعد الأعمال السابقة، فيفيض الحاج؛ أي: يرحل إلى مكة ليطوف طواف الزيارة، وهو طواف الركن في الحج، ثم يعود إلى منى مرة أخرى لأعمال أيام التشريق من رمي الجمار.

هـ- السعي بين الصفا والمروة:

لمن لم يقدِّم السعي من قبل.

و- التحلل:

ويحصل بأداء الأعمال التي ذكرناها، وهو قسمان:

1- التحلل الأول أو الأصغر:

تحلُّ به محظورات الإحرام عدا النساء، ويحصل بفعل اثنين من أعمال يوم النحر، وهما: رمي الجمرة، والحلق أو التقصير، عدا طواف الإفاضة.

2- التحلل الثاني أو الأكبر:

تحلُّ به كل محظورات الإحرام، حتى النساء، ويحصل بعد الانتهاء من طواف الإفاضة، والرمي، والحلق.

