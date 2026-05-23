إعلان

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب : محمد قادوس

06:03 م 23/05/2026

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتاوى أنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.

وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أن فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.

وأوضح مركز الأزه، لمن سقط شيءٌ منه بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه" علىٰ الرَّاجح".

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية الحج 2026 مركز الأزهر الأزهر الشريف إزالة المحرِم شعره وأظفاره

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
رياضة عربية وعالمية

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
باللغة العربية.. النجمة التركية توبا تروج لفيلم "Soy" برعاية تركي آل الشيخ
زووم

باللغة العربية.. النجمة التركية توبا تروج لفيلم "Soy" برعاية تركي آل الشيخ
"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs
زووم

"أحلى كابلز".. تعليقات المتابعين على منى زكي وأحمد حلمي من عرض فيلم 7dogs
أحمد الفيشاوي يهنئ أحمد عز وكريم عبد العزيز على عرض فيلم "7 Dogs"
زووم

أحمد الفيشاوي يهنئ أحمد عز وكريم عبد العزيز على عرض فيلم "7 Dogs"
فايننشال تايمز: ترجيحات بتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 60
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: ترجيحات بتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 60

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50