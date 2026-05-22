قبل أيام قلائل من انطلاق موسم الحج 2026، دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان إلى اغتنام أيام الحج في العبادة والطاعة والابتعاد عن كل ما يشغل عن ذكر الله.

وشدد البعيجان، في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف، على أهمية التزام الحجاج بأحكام المناسك وواجباتها وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، محذرًا من الوقوع في المحظورات التي قد تؤثر على صحة الحج أو تنقص أجره، داعيًا

أركان الحج

وأوضح الشيخ البعيجان أن أركان الحج هي الأساس الذي لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر ترك شيء منها، مشيرًا إلى أنها تشمل الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، مؤكدًا أن الإخلال بأي ركن منها يؤدي إلى بطلان الحج.

واجبات الحج

وبيّن أن واجبات الحج تشمل أعمالًا لا يبطل الحج بتركها، لكنها تجبر بدم أو ما يقوم مقامه، ومنها الإحرام من الميقات الشرعي، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.

سنن الحج

وأشار إلى أن سنن الحج هي الأعمال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أدائه للمناسك، ويثاب المسلم على فعلها دون أن يترتب على تركها بطلان أو فدية، ومن أبرزها غسل الإحرام، والتطيب قبله، والتلبية، والمبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة، وركعتا الطواف.

محظورات الإحرام

كما تناول الشيخ البعيجان محظورات الإحرام، موضحًا أنها تشمل أمورًا يجب على المحرم اجتنابها، مثل الجماع، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، واستعمال الطيب بعد الإحرام، إضافة إلى محظورات أخرى مثل تغطية الرأس، ولبس المخيط، وعقد النكاح، وقتل الصيد.

ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ لأداء المناسك والحرص على الإخلاص في العبادة، والابتعاد عن الجدال واللغو، مع الالتزام بالتعليمات والتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة بما يسهم في حفظ سلامتهم وأمنهم خلال موسم الحج.

فضل الأيام العشر من ذي الحجة

واختتم الشيخ البعيجان خطبته بالتأكيد على فضل الأيام العشر من ذي الحجة، داعيًا إلى اغتنامها بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات، واستثمار الأوقات فيما يقرب إلى الله قبل انقضاء المواسم وفوات الفرص..



اقرأ أيضًا:

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)