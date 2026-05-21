دار الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية من أموال الزكاة والاقتراض لأجلها

كتب : محمد قادوس

12:22 م 21/05/2026

الأضاحي

ضمن أحكام وفتاوى الأضحية الشرعية، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم دفع ثمن الأضحية من أموال الزكاة.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة إنه لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني و الفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة

وكانت الإفتاء تلقت سؤالًا في وقت سابق من شخص يقول: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، مؤكدة أن الأُضْحِيَّة سنة في حق المستطيع فقط، ولكن من اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.

