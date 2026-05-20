أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من أحد المتابعين من محافظة دمياط، حول ضرب شقيقه كلبا هاجم سيدة مسنة تجاوزت الـ80 عامًا، ما أدى إلى نفوقه، متسائلًا عن وجود إثم في هذا التصرف.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه لا وزر في هذه الحالة، لأن الكلب كان في وضع اعتداء واضح، وكان يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة إنسان.

حكم قتل الكلب العقور

وأضاف أن ما يُعرف في الفقه بـ"الكلب العقور" هو الكلب الذي يهاجم الناس ويؤذيهم، موضحًا أنه في هذه الحالة يجوز دفع أذاه بكل وسيلة ممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، خاصة إذا لم توجد وسيلة أخرى لمنع ضرره.

النية شرط في الحكم

وأشار إلى أن الشخص الذي تدخل لم يكن يقصد قتل الكلب، وإنما كان هدفه إنقاذ السيدة من الأذى، لافتًا إلى أن النية هنا تلعب دورًا مهمًا، حيث إن الفعل جاء بدافع الحماية والدفاع، وليس بدافع الاعتداء.

وأكد أن من يدفع الأذى عن غيره لا يتحمل إثمًا إذا ترتب على فعله ضرر غير مقصود، موضحًا أن الكلب في هذه الحالة هو الذي صال واعتدى، وبالتالي فإن دفعه كان أمرًا مشروعًا، ولا حرج فيه شرعًا.



