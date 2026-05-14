هل النوم بالشراب حرام؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

كتب : محمد قادوس

11:39 م 14/05/2026

الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم النوم أثناء ارتداء الشراب.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن ارتداء الشراب أثناء النوم لا حرج فيه شرعًا، ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع ذلك، خاصة إذا كان لسبب كالبرد أو المرض.

وأشار إلى أن ما يتردد بين البعض بشأن تحريم هذا الأمر لا يستند إلى أصل شرعي، وإنما قد يكون مرتبطًا باعتبارات صحية، مثل ضيق الشراب وتأثيره على الدورة الدموية أو احتمالية التسبب في مشكلات جلدية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية تنهى عن كل ما فيه ضرر، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن ارتداء الشراب يسبب أذى صحيًا، ففي هذه الحالة يُنصح بتركه منعًا للضرر.

وفي سياق متصل، بيّن أن المسح على الشراب جائز وفق ضوابط، منها أن يُلبس على طهارة، وأن يكون ساترًا لمحل الغسل، مع تحديد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، تبدأ من وقت نقض الوضوء.


