أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك جاهزية تشغيلية كاملة لضمان انسيابية السفر وتقديم أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بمقر ديوان عام الوزارة لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

وزير الطيران: توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة للحجاج

شدد وزير الطيران المدني على حرص الدولة المصرية على توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة وميسرة، في ظل تكامل وتنسيق جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا استمرار وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في تكثيف الاستعدادات وتسخير الإمكانات البشرية والفنية والتشغيلية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات عبر شركات الطيران الوطنية والمطارات المصرية.

واستعرض الوزير، في هذا الإطار خلال الاجتماع، بحضور قيادات قطاع الطيران المدني، خطة الوزارة لمتابعة تشغيل موسم الحج، إلى جانب الوقوف على مدى جاهزية مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية المعنية لاستقبال وسفر الحجاج.

تفاصيل اجتماع وزير الطيران لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لرحلات نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، مع التأكيد على كفاءة التشغيل داخل المطارات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية عالية، خاصة خلال فترات الذروة، فضلًا عن مراجعة مستوى الخدمات المقدمة منذ وصول الحجاج إلى المطار وحتى صعودهم إلى الطائرات، لضمان تجربة سفر متكاملة.



وناقش الاجتماع تعزيز الجوانب اللوجستية لضمان انتظام الرحلات الجوية إلى جدة والمدينة المنورة، مع الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية الدولية، بما يحقق مستويات عالية من السلامة والكفاءة.



وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والأوقاف والصحة والتضامن الاجتماعي والمالية، لضمان تقديم منظومة تشغيلية متكاملة تضع راحة وسلامة الحجاج في مقدمة أولوياتها، مع توفير فرق عمل مدربة لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد وزير الطيران المدني على تعزيز التعاون مع السلطات السعودية المعنية بتنظيم موسم الحج، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية المشتركة، إلى جانب ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستجدات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي طوارئ لضمان استقرار التشغيل وانتظام حركة السفر في مرحلتي الذهاب والعودة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس كفاءة وجاهزية منظومة الطيران المدني المصري، ويواكب مكانة مصر الريادية في تنظيم مواسم الحج.

اقرأ أيضًا:

