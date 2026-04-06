قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الأسواق تشهد توافرا جيدا للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى زيادة الإنتاجية الموسمية خلال الصيف والتوسع في المشاريع الزراعية بمتابعة القيادة السياسية.

وقال حاتم نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "دي إم سي"، إن حجم المعروض في الأسواق ارتفع، وأسعار المنتجات بدأت تنخفض تدريجيا بفضل آليات العرض والطلب والمنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن منافذ "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ وزارة الزراعة والتموين تساهم بشكل كبير في توفير السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء لسوق العبور ومتابعته لخطط الإنتاج والمواسم القادمة تحمل بشائر مطمئنة للمواطنين.

وشدد حاتم نجيب على أن التوسع في المشاريع الزراعية والإنتاجية الموسمية سيساهم في استمرار انخفاض الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خلال الفترة المقبلة.