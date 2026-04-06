ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين

كتب : وكالات

08:25 م 06/04/2026

موقع حطام الطائرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية فضّلت تفجير طائرتي الشحن اللتين علقتا على الرمال داخل الأراضي الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيارين العالقين، وذلك لمنع حصول الإيرانيين على المعدات.
وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن القادة العسكريين اتخذوا الإجراءات الاحتياطية اللازمة عبر تفجير طائرتي الشحن المستخدمة في إنقاذ الطيار الأمريكي.
وأضاف ترامب: "أمرت الجيش الأمريكي باتخاذ كل ما يلزم لإعادة محاربينا الشجعان إلى أرض الوطن بعد سقوط طائرتيهما في إيران".
وأشار ترامب إلى أنه أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الجنود، مؤكدًا أن تسريب المعلومات من وسائل إعلام بشأن فقدان الاتصال بالطيارين يمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه سيتم الكشف عن هوية الشخص الذي سرب معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأمريكي وتقديمه للمحاكمة.

ترامب: نفذنا أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق إيران

وذكر ترامب أن القوات الأمريكية نفذت على مدى 37 يوما الماضية أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق إيران، وقصفت أكثر من 13 ألف هدف.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الطائرة المقاتلة "إف 15" التي سقطت في إيران تعد أول طائرة مأهولة يسقطها العدو خلال هذه العملية، معتبرًا أن الضربة الإيرانية التي أسقطت الطائرة الأمريكية كانت "ضربة حظ".

دونالد ترامب الضربة الإيرانية إيران وأمريكا الشرق الأوسط حرب إيران إنقاذ الطيار الأمريكي

فيديو قد يعجبك



إيران ترد على تصريحات ترامب: غير لائقة ولن تعوضه عن الفضيحة
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق