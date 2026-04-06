قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية فضّلت تفجير طائرتي الشحن اللتين علقتا على الرمال داخل الأراضي الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيارين العالقين، وذلك لمنع حصول الإيرانيين على المعدات.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن القادة العسكريين اتخذوا الإجراءات الاحتياطية اللازمة عبر تفجير طائرتي الشحن المستخدمة في إنقاذ الطيار الأمريكي.

وأضاف ترامب: "أمرت الجيش الأمريكي باتخاذ كل ما يلزم لإعادة محاربينا الشجعان إلى أرض الوطن بعد سقوط طائرتيهما في إيران".

وأشار ترامب إلى أنه أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الجنود، مؤكدًا أن تسريب المعلومات من وسائل إعلام بشأن فقدان الاتصال بالطيارين يمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه سيتم الكشف عن هوية الشخص الذي سرب معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأمريكي وتقديمه للمحاكمة.

ترامب: نفذنا أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق إيران

وذكر ترامب أن القوات الأمريكية نفذت على مدى 37 يوما الماضية أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية فوق إيران، وقصفت أكثر من 13 ألف هدف.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الطائرة المقاتلة "إف 15" التي سقطت في إيران تعد أول طائرة مأهولة يسقطها العدو خلال هذه العملية، معتبرًا أن الضربة الإيرانية التي أسقطت الطائرة الأمريكية كانت "ضربة حظ".