خبير: محطة بوشهر تضم 210 أطنان مواد مشعة وتدميرها قد يؤدي لكارثة كبرى

كتب : داليا الظنيني

09:32 م 06/04/2026

محطة بوشهر النووية الإيرانية

أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن الولايات المتحدة إذا وجهت ضربة نووية إلى إيران فإن مصر لن تتأثر نهائيا ولن تصلها أي إشعاعات، بينما ستكون دول الخليج الأكثر تضررا.

وقال الدكتور علي عبد النبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإشعاع سينتقل عبر الجو مما يمثل خطورة كبيرة، كما قد ينتقل عبر المياه من خلال محطات التحلية، مؤكدا أن حركة التجارة في الخليج العربي ستتوقف تماما.

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير إيران باعتبارها حليفا للصين التي تحصل على 90% من نفطها من إيران، مشيرا إلى أن أمريكا تسعى لمحاصرة الصين من خلال هذه الحرب.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل أصبحا "فتوات العالم" الذين لا يعبأون بالقانون الدولي، موضحا أن محطة بوشهر الإيرانية تضم نحو 210 أطنان من المواد المشعة، منها 72 طنا داخل المفاعل، وأن تدميرها قد يؤدي إلى كارثة نووية كبرى.

وشدد الدكتور علي عبد النبي على أن إيران قد تستهدف مفاعل ديمونة الإسرائيلي الذي يضم أكثر من 2000 طن من المواد المشعة، وهو أخطر من مفاعل بوشهر، محذرا من ضرورة تحرك دول الخليج بسرعة لمناقشة هذا الملف الخطير قبل فوات الأوان.

