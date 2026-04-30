“بلاش هزار في القرآن”.. خالد الجندي يحذر من الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة

كتب : محمد قادوس

10:06 م 30/04/2026

خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة الالتزام بالدقة في قراءة القرآن الكريم، محذرًا من التهاون أو المزاح في نطق ألفاظه، خاصة في سورة الفاتحة.

وشدد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": على أهمية عدم تحريف الكلمات أو تغيير مخارج الحروف، موضحًا أن بعض الأخطاء الشائعة، مثل تغيير نطق “الفاتحة” أو “آية الكرسي”، تمثل انتقاصًا من قدر النص القرآني وليس إضافة له، داعيًا إلى الحفاظ على هيبة كتاب الله واحترامه.

وأوضح أن قراءة الفاتحة يجب أن تكون وفق قواعد التجويد الصحيحة، مع تحقيق مخارج الحروف بدقة، مثل التفريق بين الحروف المتقاربة كالتاء والطاء، والسين والثاء، والاهتمام بتفخيم وترقيق الحروف في مواضعها الصحيحة.

وأضاف أن الالتزام بالقراءة المتواترة، مثل رواية حفص عن عاصم، هو الأساس، مع تجنب إدخال اجتهادات أو أخطاء بدعوى التسهيل، مؤكدًا أن تعلم النطق الصحيح أصبح ميسرًا بفضل توفر تسجيلات كبار القراء عبر الوسائل الحديثة.

وأشار إلى أن إتقان قراءة الفاتحة ليس أمرًا شكليًا، بل له أثر كبير، إذ تعد من أعظم ما يقرأه المسلم في صلاته، وهي مما يكون له أثر في قبول العمل، داعيًا إلى تعليمها للأبناء بشكل صحيح، والحرص على تكرارها وتعلمها بإتقان.


اقرأ أيضاً:

هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رهان "البراند".. ماذا نفهم من تسمية "مضيق ترامب" في هرمز؟
شئون عربية و دولية

رهان "البراند".. ماذا نفهم من تسمية "مضيق ترامب" في هرمز؟
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
موسيقى

رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
أخبار مصر

هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
مصراوي ستوري

"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
علاقات

برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)