ترك لنا رسول الله ﷺ ميراثًا عظيمًا من الخير في سنته النبوية، التي تُعد مصدرًا للهداية والطمأنينة في حياة المسلم، ومن أعظم ما جاء فيها الأذكار التي تحفظ القلب وتُجدد الصلة بالله تعالى، وتمنح المسلم حصانة روحية في صباحه ومساءه.

ويقدم" مصراوي" الأذكار الواردة في أذكار المساء، كما جاءت في كتب السنة، لما لها من فضل عظيم في حفظ المسلم وطمأنينة قلبه.

-قراءة آية الكرسي، ثم سور الإخلاص والمعوذتين" ثلاث مرات".

- " أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر".



"اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير".

- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

- اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك" (أربع مرات).

- "اللهم ما أمسي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

- "اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت .اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت" (ثلاث مرات).

- "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "(سبع مرات).

- "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" .

- "اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم" .

- "بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ( ثلاث مرات).

- رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً " (ثلاث مرات).

- "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كُله ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفة عين".

- أمسينا وأمسي الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده".

- "أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملَّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين".

- من قال :"سبحان الله وبحمده"(مائة مرة).

- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"(عشر مرات) ..(أو مرة واحدة عند الكسل) .

- " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" (مائة مرة إذا أصبح).

- "سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنةَ عَرشِهِ ومِدادَ كلماته" ( ثلاث مرات إذا أصبح).

- " اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً " (إذا أصبح).

- "أستغفر الله وأتوب إليه" (مائة مرة في اليوم).

- "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" (ثلاث مرات إذا أمسى).

- "اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد" (عشر مرات).

