أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط": قد تخرج عن مقصدها الشرعي

كتب : علي شبل

07:49 م 29/04/2026 تعديل في 30/04/2026

الشيخ محمود الطحان

حذر الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تحول ظاهرة “النقوط” في المناسبات الاجتماعية إلى عبء أو التزام مالي يرهق الأفراد، قائلًا إنها يجب أن تظل في إطارها الشرعي القائم على الهبة والمودة والتراحم بين الناس.

وأشار أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن الخطورة تبدأ عندما تتحول النقوط من كونه تعبيرًا عن الفرحة والمشاركة إلى وسيلة للمقارنة أو التفاخر أو فرض أعباء مالية على الآخرين، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف يخرج بالممارسة عن مقصدها الأساسي.

ولفت الطحان إلى أن الشرع لا يلزم الإنسان بمجاراة الآخرين في قيمة العطاء، ولا يجيز له أن يُرهق نفسه بالاستدانة أو التكلف لمجرد رد هدايا أو نقوط.

وأضاف أن الهدايا تُقدَّر بقيمتها المعنوية لا المادية، وأن الأصل هو الإخلاص في النية، لا التفاخر أو إظهار القدرة المالية، لافتًا إلى أن الإسلام نهى عن التكلف وأكد مبدأ التيسير ورفع الحرج عن الناس.

وشدد على أن تحويل “النقوط” إلى التزام اجتماعي ضاغط أو وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية يعد انحرافًا عن مقصده الشرعي، داعيًا إلى العودة للعادات البسيطة التي تقوم على المحبة دون إثقال أو إلزام.

وختم أمين الفتوى، مؤكداً أن الحفاظ على هذه العادات في إطارها الصحيح يعزز روح التكافل الحقيقي بين الناس، بعيدًا عن الديون والضغوط والمظاهر.

