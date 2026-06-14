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المفتي يوضح حكم قول" صدقت وبررت" عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم

كتب : محمد قادوس

02:57 م 14/06/2026 تعديل في 05:52 م

الدكتور نظير محمد عياد

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ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما حكم قول: "صدقت وبررت" عند قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟


أجاب على ذلك الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

يستحب لكلِّ من يسمع الأذان أن يردد وراء المؤذن

وقال المفتي، يُندب للسامع حال الأذان أن يكون مُنصتًا مُفرِّغًا نفسه للمتابعة، ويُستحب لكلِّ من يسمع الأذان أن يُردِّد وراء المؤذن بمثل قوله، وألَّا ينشغل بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إذا قال المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

استحباب قول: صدقت وبررت


وإذا قال في أذان الفجر:" الصلاة خيرٌ من النوم"، استُحبَّ للسامع أن يقول:" صدقتَ وبررتَ"، أي: صدقتَ فيما قلت، وأصبتَ الخير فيما دعوتَ إليه من المحافظة على الصلاة وجعلك الله ذا خير كثير.

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الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية دار الإفتاء ذكر الله صلاة الفجر

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