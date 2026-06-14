أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:56 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من ذي الحجة 1447 هـ، الموافق 15 يونيو 2026، وهو يوم الرؤية.

وأوضح المعهد، وفق الحسابات الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 40 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح مدة بقائه بين 42 و49 دقيقة.

وأضافت البيانات أن الهلال يظهر في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 15 و56 دقيقة.

وأكد المعهد أنه بناءً على هذه الحسابات الفلكية تكون غرة شهر المحرم 1448 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.

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