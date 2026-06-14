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الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادة: تقوى الله والالتزام بالدعاء

كتب : محمد قادوس

04:41 م 14/06/2026

دار الإفتاء المصرية

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ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما علاج الكسل في العبادة؟ حيث أعاني من الكسل في العبادة، وماذا أفعل؟

أجابت أمانه الفتوى بدار الافتاء المصرية، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقالت أمانة الفتوى لسائل عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

ترك التسويف.. أول طريق النشاط في العبادة

وأضافت أمانة الفتوى، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

الدعاء سلاح مهم للعلاج

وأكدت أمانة الفتوى أهمية الدعاء في طلب العون على الطاعة؛ مستشهدة بحديث ورد عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

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دار الإفتاء المصرية العبادة الكسل

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