بعد جدل "الطيبات".. هل يؤجر الصائم بنية الحمية والالتزام بالنظام؟

كتب : علي شبل

01:15 م 29/04/2026

الدكتور شوقي علام المفتي السابق

بعد جدل مثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول "نظام الطيبات" للطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي دعا إلى صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع أو الصيام المتقطع من الفجر إلى المغرب.. تساءل البعض عن حكم الصيام بهذه النية، وهل على الصيام في تلك الحالة أجر وثواب.

النية شرط لصحة الصيام

وفي بيان حكم الصيام لإنقاص الوزن، يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن النية شرط لصحة الصيام، فإنْ صام المكلف غير مريدٍ القربة لم يقع صومه صحيحًا، ولها أيضًا الأثر البالغ في تحقيق الثواب الأخروي، وعلى المكلف أن ينوي القربة مع الحمية وإنقاص الوزن رجاء تحقيق الأثر والثواب جميعًا.

حكم الصوم لإنقاص الوزن فقط

وأوضح علام، في نص فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أن من صام غير مريدٍ القُربة لم يتحصَّل له ثواب الصوم، فقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ الصوم لا يصح ولا يقبل إلَّا بالنية، فرضًا كان أو نفلًا.

الجمع بين نية الصيام وإنقاص الوزن

وتابع فضيلة المفتي السابق أنه على مَن يصوم للحمية أن ينوي الصيام للعبادة وتحصيل الثواب مع مقصد التخسيس أو إنقاص الوزن، فإنَّ مَن صام مريدًا القُرْبَة والحمية أو التداوي صحَّ صومه ورجي له الثواب.

