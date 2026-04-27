هل يجوز إخراج الأضحية من زكاة المال؟.. سؤال تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

كل عبادة مقصودة لذاتها

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مقصودة لذاتها ولها مصارف محددة شرعًا، كما أن الأضحية عبادة مستقلة أيضًا يُتقرب بها إلى الله تعالى بذبحها في عيد الأضحى.

الأضحية عبادة مستقلة

وأضاف أن كل عبادة من العبادتين لها مقصدها الخاص، فلا يجوز الجمع بينهما في نية واحدة، مؤكدًا أنه لا يصح أن تُخرج الأضحية من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها أبوابها ومصارفها المحددة، بينما الأضحية عبادة أخرى منفصلة.

المقصود من الأضحية

وتابع أن المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله بهذه الشعيرة، أما الزكاة فهي أداء لحق واجب في المال، وبالتالي لا يجزئ أحدهما عن الآخر.

وأشار إلى أنه على المسلم أن يؤدي الزكاة في مصارفها الشرعية، وأن يحرص – إن استطاع – على أداء الأضحية من ماله الخاص بنية التقرب إلى الله، دون الخلط بين العبادتين.

