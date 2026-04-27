هل يجوز الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:00 م 27/04/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته الأولى.

أهمية الإشهار في الزواج

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن مسألة الإشهار في الزواج من الأمور المهمة التي أكد عليها الشرع، مشددًا على أن الزواج يجب أن يكون معلنًا وليس في السر.

إخبار الزوجة بالزواج الثاني من حسن العشرة

وأضاف أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة أخرى مع وجود زوجة في عصمته، فيجب أن يكون هذا الزواج مشهرًا ومعلنًا، ومن حسن العشرة أن يقوم الزوج بإخبار زوجته بنفسه بهذا الزواج.

يجب على المأذون إخبار الزوجة الأولى

وتابع أنه في حال لم يقم الزوج بذلك، فإن من الواجب الشرعي والقانوني أن يقوم المأذون الذي عقد الزواج بإخطار الزوجة أو الزوجات بوقوع هذا الزواج، مؤكدًا أنه لا يجوز التواطؤ على إخفاء هذا الأمر.

إخفاء الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة

وأشار إلى أن إخفاء الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة في الإعلان والوضوح، وقد يترتب عليه أضرار ومشكلات، ولذلك شدد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام في مثل هذه الحالات.

