هل يجب شرعًا الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:28 م 27/04/2026

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة، وهل ذلك واجب شرعًا وهل يجب الأخذ به.

في بيان فتواها، أوضحت الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن كافة الأمور العلمية يُرجَع فيها إلى أهل العلم والاختصاص بها، وهم أهل الذكر الذين سمَّى اللهُ تعالى في كتابه الكريم وأَمَر بالرجوع إليهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

وبينت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن لكل صلاة وقتًا ضبطه الشرع الشريف؛ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وفهِمَه الفقهاء فعيَّنوه في كتبهم وفَصَّلوا القول في ذكر علاماته.

وأضافت الإفتاء أن علماء الفلك والمختصون في المواقيت قد فَهِموا هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بمعايير العصر الفلكية، ووقَّتوها به توقيتًا دقيقًا فالتوقيتُ الحاليُّ الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تحديد أوقات الصلوات، يَجبُ الأخذُ به شرعًا.

