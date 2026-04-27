موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "30 يونيو".

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراةب المسابقة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز، المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

