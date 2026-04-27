الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري

كتب : يوسف محمد

06:52 م 27/04/2026 تعديل في 07:41 م
  مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي (1)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "30 يونيو".

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراةب المسابقة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز، المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"يمكننا الفوز".. كفاراتسخيليا يتحدث عن مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

موقفه من الكلاسيكو.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي ومدة غيابه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي
"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون
كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون

تحرك عاجل من الري سيول تضرب بعض أودية العريش ورفح والشيخ زويد
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي