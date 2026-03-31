من غد الأربعاء إلى يوم الإثنين المقبل، تبدأ 6 أيام مباركة تحمل للمسلم ثوابا عظيما وأجرا مضاعفا لمن أراد القيام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها، وهي سنة الصيام في تلك الأيام المباركة.

وتاريخ تلك الأيام الستة:

الأربعاء 13 شوال / 1 أبريل

الخميس 14 شوال / 2 أبريل

الجمعة 15 شوال / 3 أبريل

السبت 16 شوال / 4 أبريل

الأحد 17 شوال / 5 أبريل

الإثنين 18 شوال / 6 أبريل

ففي تلك الأيام الستة 3 فضائل وسنن نبوية، عي:

1- سُّنة صيام الأيام البيض

أما السُّنة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صيام الأيام البيض، فقد ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، أنه قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

وفي الحديث الشريف ترغيب نبوي لأمته ﷺ في صيام الأيام البيض، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر.

والأيام البيض هي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر شوال أيام: الأربعاء، والخميس والجمعة:

2- سُّنة صيام يومي الإثنين والخميس

وتجتمع مع الأيام البيض الثلاثة المباركة سُنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيام يومي الاثنين والخميس، لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصوم الإثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم - رواه مسلم.

3- سُّنة صيام الست من شوال

ومع الأيام القمرية وسنة صيام الإثنين والخميس، يجتمع فضل ثالث يتمثل في صيام الأيام الستة من شوال، وهي وصية نبوية لما ورد عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رواه مسلم.



