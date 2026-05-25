بدء مناسك الحج بتوافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

كتب : محمد قادوس

12:59 م 25/05/2026

توافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، إيذانًا ببدء مناسك الحج، وسط منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال موسم حج هذا العام.

ويُعد مشعر منى، الواقع شرقي مكة المكرمة، أكبر مدينة خيام موسمية في العالم، إذ يمتد مشروع الخيام المطوّرة فيه على مساحة تُقدَّر بنحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية 2.6 مليون حاج، وفق بيانات رسمية.

وشهد المشعر هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي ركزت على تحسين البيئة المكانية، وزيادة المساحات المظللة، وتوسعة مناطق الاستراحة، وتعزيز انسيابية حركة المشاة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المطوّر بالقرب من منشأة الجمرات.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خطط التفويج وإدارة الحشود عبر منظومة تشغيلية تعتمد على حلول رقمية متقدمة وشبكات مراقبة وتحكم ميداني، بهدف تنظيم حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة بكفاءة عالية.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال استعداداتها التشغيلية للموسم، مشيرة إلى تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تأهيل أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وذكرت صحيفة سكاي نيوز عربية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المملكة العربية السعودية سنويًا، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك وتعزيز مستويات السلامة والراحة خلال موسم الحج.

