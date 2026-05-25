أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يوم التروية: هو يومُ الثامن من ذي الحجة وهو أولُ أيام الحج.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن من أعمال هذا اليوم: الاغتسال، ولبس ملابس الإحرام، والإهلال بالحج والبدء بالتلبية، الذهاب إلى مِنى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرًا للصلاة الرباعية، دون جمع.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه ومن السنة المبيت بمِنى، ثم التوجه إلى عرفات فجر التاسع من ذي الحجة.

