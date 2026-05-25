مركز الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم التروية وأبرز سننه للحجاج

كتب : محمد قادوس

10:53 ص 25/05/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن يوم التروية: هو يومُ الثامن من ذي الحجة وهو أولُ أيام الحج.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن من أعمال هذا اليوم: الاغتسال، ولبس ملابس الإحرام، والإهلال بالحج والبدء بالتلبية، الذهاب إلى مِنى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرًا للصلاة الرباعية، دون جمع.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه ومن السنة المبيت بمِنى، ثم التوجه إلى عرفات فجر التاسع من ذي الحجة.

