إعلان

أستاذ بالأزهر: العشر من ذي الحجة موسم لمحبة الله بكل الأعمال الصالحة

كتب : محمد قادوس

12:28 م 25/05/2026

جامعة الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن لفظ "أحب" الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب..." يدل على أن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الله يحب بعض المقامات الإيمانية في كل وقت، مثل الإحسان والتقوى والتوكل والقسط، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الله يحب المحسنين" و"إن الله يحب المتقين" و"إن الله يحب المتوكلين" و"إن الله يحب المقسطين".

وأضاف أن الميزة في العشر من ذي الحجة أن جميع الأعمال الصالحة تكون محبوبة إلى الله، وليس نوعًا بعينه، مؤكدًا أن الذكر، والصلاة، والتهليل، والتكبير، والتحميد، وكل ما يندرج تحت العمل الصالح، يدخل في دائرة ما يحبه الله في هذه الأيام.

وأشار إلى أن الغاية الكبرى من العبادات هي أن ينال العبد محبة الله عز وجل، موضحًا أن "الشأن ليس أن تحب، وإنما الشأن أن تُحَب"، لافتًا إلى أن هذه الأيام تمثل دعوة لكل من يسعى لدخول دائرة محبة الله.

وأكد أن من يدخل في عمل صالح خلال هذه الأيام يدخل في دائرة المحبة، حيث يجتمع حب العبد لربه مع حب الله له، في معنى قوله تعالى: "يحبهم ويحبونه".

ولفت إلى أن هذه الأيام تمثل فيضًا من الرحمة يروي القلوب، خاصة في ظل انشغال الناس بالماديات، مؤكدًا أن القلب يحتاج إلى الطمأنينة والأنس بالله.

ونوه إلى أن العشر من ذي الحجة، ويوم التروية بشكل خاص، تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله واستعادة السكينة الإيمانية.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

8 آداب شرعية في ذبح الأضحية.. الإفتاء توضح ما يُستحب فعله يوم النحر

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. عالم بالأوقاف: أيام تتضاعف فيها الحسنات

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور نادي عبد الله جامعة الأزهر العشر الأوائل من ذي الحجة الحج 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لتجنب نفاد الأرصدة.. "الكهرباء": استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة
أخبار مصر

لتجنب نفاد الأرصدة.. "الكهرباء": استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة
وقف الأمير عبدالمنان.. هل تغير وثيقة عمرها 500 سنة الوضع القانوني الحالي؟
حوادث وقضايا

وقف الأمير عبدالمنان.. هل تغير وثيقة عمرها 500 سنة الوضع القانوني الحالي؟
هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفض سعر كيلو الدواجن إلى 55 جنيهًا؟ الشعبة توضح
بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي
أخبار السيارات

بسبب عطل قاتل.. هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 420 ألف سيارة توسان وسانتافي
قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
أخبار

قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟