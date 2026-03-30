عالم بالأوقاف: الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ قيمة كرامة الإنسان

كتب : محمد قادوس

02:25 م 30/03/2026

وزارة الاوقاف

قال الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترسيخ قيمة كرامة الإنسان وصونها، موضحًا أن الإسلام أولى الإنسان عناية عظيمة، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

واستشهد "المرشدي" في مداخلة لبرنامج "مع الناس" المُذاع على قناة "الناس" بقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، مشيرًا إلى أن هذا التكريم الإلهي يشمل جميع البشر، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو ما يمثل أعلى درجات التشريف.

وأضاف أن من يكرم الخلق فكأنما يكرم الحق، ومن يهينهم فكأنما يعتدي على الذات العلية، لأن الإنسان هو صنعة الله وقدرته.

وأوضح أن هذا التكريم الإلهي يضع الإنسان في منزلة رفيعة، ويجعل الاعتداء على كرامته اعتداءً على ما أبدعه الله، مؤكدًا أن الإسلام جعل حفظ الكرامة الإنسانية من أعظم المقاصد الشرعية، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهانة الإنسان أو الانتقاص من قدره.

