إعلان

ما مقصود قوله تعالى "وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا"؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)

كتب : علي شبل

07:24 م 04/02/2026

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما المقصود في قوله تعالى: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا"، مشيرًا إلى أن المقصود هو أن الإنسان أكثر شيء خُلق من بين مخلوقات الله عز وجل جدلًا.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" أن لفظ "شيء" في القرآن لا يعني دائمًا الحصر المطلق، بل قد يأتي بمعنى العموم أو بعض الأشياء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم".

وأضاف أن الملائكة ليست داخلة في هذا الوصف، لأنها مسلوبة الإرادة والاختيار في العصيان، وما ورد منها في قصة الخلق كان تعجبًا من حكمة الله وليس جدلًا أو اعتراضًا.

وأكد أن الآية تعكس طبيعة الإنسان الذي يكثر من المجادلة رغم وضوح البراهين والأمثال في القرآن، وهو ما يفسر تكرار الدعوة إلى الإيمان والاستغفار، مشددًا على أن الجدل سمة بشرية بارزة.

اقرأ أيضًا:

اعرف قبل رمضان (1).. حكم بلع البلغم كبيراً أو صغيراً أثناء الصيام

اعرف قبل رمضان (2).. حكم ابتلاع الصائم من ماء المضمضة دون قصد

اعرف قبل رمضان.. هل المضمضة في غير الوضوء تفسد الصيام؟

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا برنامج لعلهم يفقهون الجدل سمة بشرية بارزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
وفاة والد المطرب وليد عطار
زووم

وفاة والد المطرب وليد عطار
تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
أخبار مصر

تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان