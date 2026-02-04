أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما المقصود في قوله تعالى: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا"، مشيرًا إلى أن المقصود هو أن الإنسان أكثر شيء خُلق من بين مخلوقات الله عز وجل جدلًا.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" أن لفظ "شيء" في القرآن لا يعني دائمًا الحصر المطلق، بل قد يأتي بمعنى العموم أو بعض الأشياء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم".

وأضاف أن الملائكة ليست داخلة في هذا الوصف، لأنها مسلوبة الإرادة والاختيار في العصيان، وما ورد منها في قصة الخلق كان تعجبًا من حكمة الله وليس جدلًا أو اعتراضًا.

وأكد أن الآية تعكس طبيعة الإنسان الذي يكثر من المجادلة رغم وضوح البراهين والأمثال في القرآن، وهو ما يفسر تكرار الدعوة إلى الإيمان والاستغفار، مشددًا على أن الجدل سمة بشرية بارزة.

