ما حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة؟.. الإفتاء توضح

ما حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن انتظار الجماعة أو حضور الناس لإقامة الصلاة أَوْلَى من الصلاة في أول الوقت منفردا.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "سألْنا جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ -نصف النَّهَار عِنْد اشتداد الْحر-، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ"، لافتة إلى أن فيه إشارة إلى أن تأخير الصلاة لأدائها مع الجماعة أفضل من صلاتها أول الوقت منفردًا، بل التأخير لانتظار مَن تكثُر بهم الجماعةُ أفضل.

