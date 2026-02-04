علي جمعة يوضح أحكام الصيام و4 شروط توجبه شرعًا

بعد انتصاف شهر شعبان، اقتراب شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال، شهر رمضان المبارك، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أحكام الصيام والشروط الاي توجبه شرعًا.

أوضح فضيلة المفتي الأسبق أن الصوم هو الإمساكُ، وشرعًا: الإمساكُ عن شهوتَي الطعامِ والجماعِ في نهارِ رمضان، ونهار رمضان يبدأُ من الفجرِ الصادق وينتهي إلى المغرب، وبداية الليل: أذانُ المغرب.

وبين جمعة شرائط وجوبِ الصيام، وهي أربعة أشياء توضح متى يجبُ على الإنسان أن يصوم:

* (الإسلام) لأن الصيام يحتاجُ إلى نية… ليس فقط تمتنعُ عن الطعام؛ يعني لو إنسانٌ قام ولم يأكل إلى الغروب لا يكون صائمًا… لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من الفجر إلى الغروب لا يكون صائمًا، بل لا بدَّ أن ينوي قبل الفجر. و(إنما الأعمال بالنيات). النيةُ الشرطُ فيها الإسلام… لا نيةَ لكافر؛ ولذلك الصوم لأنه يحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى إسلام، لا يكون إلا بشرطِ الإسلام.

* (البلوغ) فلا صيامَ على صبي، والبلوغُ هو الاحتلامُ عند الولد. والحيضُ عند البنت. فإذا لم ترَ الأنثى حيضًا ولم يرَ الولدُ احتلامًا فإنهما يبلغان بخمسة عشر.

* (والعقل) العقلُ مناطُ التكليف، فلا تصحُّ عبادةٌ إلا من عاقل؛ لأن العباداتِ كلها تحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى عقل. (رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ).

* (والقدرةُ على الصوم) فالعاجزُ بشيخوخةٍ أو بمرضٍ يُفطر ولا يُكَلَّف بالصوم.

