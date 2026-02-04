هل عليه فدية؟.. حكم من نوى الصيام في شعبان ولم يستطع

بعد انتصاف شهر شعبان المبارك، تكثر محاولات بحث المصريين عن أحكام الصيام فيما تبقى من شعبان، ومنها حكم من نوى الصيام في شعبان ولم يستطع، وهل عليه فدية في تلك الحالة.

السؤال الأخير كان قد تلقاه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، وذلك خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، ليرد قائلًا: "لا يوجد فدية على صيام شهر شعبان ، وإنما هناك فدية على عدم صيام رمضان الماضي، وكذلك يمكن إخراج الفدية من أول يوم رمضان يوم بيوم أو إخراجها متراكمة بعد الشهر الكريم".

وتابع شلبي: "دار الإفتاء المصرية تعلن كل عام عن فدية الصيام، وتعلنها على منصاتها، وغالبًا ما تكون تكلفة وجبتين وفيها سعة على حسب الظروف المالية لكل شخص".

اقرأ أيضاً:

تزوجت أجنبية بغرض الجنسية فما حكم الزواج منها؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي

مجدي عاشور: المبالغة في الربح مع الاحتكار محرمة شرعًا وتزداد الحُرْمة وقت الأزمات

هل هو بدعة؟.. الإفتاء توضح شرعية دعاء ليلة النصف من شعبان