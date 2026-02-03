إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الثلاثاء 3 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:15 م 03/02/2026

الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى" إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً".

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 3 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة 5:34 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 م، الموافق 15 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:15 ص

الشروق 6:44 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:12 م

المغرب 5:34 م

العشاء 6:53 م

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

وكذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دعاء بعد ختم الصلاة أركان الإسلام مواقيت الصلاة

