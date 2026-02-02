إعلان

أسامة الحديدي يوضح آلية استرداد حقوق الزوجة قبل تقسيم الميراث

كتب : محمد قادوس

11:57 ص 02/02/2026

الدكتور أسامة الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن حقوق الزوجة الناتجة عن مساهمتها في تنمية أو تكوين ثروة الزوج تُسترد أولًا قبل تقسيم الميراث، موضحًا أن الزوجة تستعيد قيمة ما ساهمت به، حتى لو تضاعفت قيمته مع مرور الوقت نتيجة الاستثمار، مثل أن تقدم مليون جنيه في البداية فيتحول لاحقًا إلى 5 ملايين، فيظل حقها ثابتًا في المليون الذي ساهمت به.

وأضاف الحديدي، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن بعد استرداد هذه الحقوق، يتم توزيع التركة وفقًا للأنصبة الشرعية، حيث تحصل الزوجة على نصيبها المقرر وهو الثمن في حال وجود أبناء، أو الربع إذا لم يكن هناك أبناء، ثم تُقسم بقية التركة على الورثة الآخرين.

وأكد أن هذه الآلية تحقق العدالة وتضمن عدم ضياع حق الزوجة في مساهمتها المالية، مشيرًا إلى أن تقدير هذه الحقوق يتم بالتراضي أو عبر لجان عرفية، وأن القرآن الكريم أكد على العدل والإنصاف في قوله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا".

اقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم إحياء ليلة النصف من شعبان فرادى وجماعات أو سرًّا وجهرًا

هل يجوز قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء توضح الرأي الفقهي في تأجير الذهب للزينة في الأفراح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أسامة الحديدي مركز الأزهر العالمي للفتوى عزة مصطفى برنامج الساعة 6

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
هل هو بدعة؟.. دار الإفتاء توضح دعاء ليلة النصف من شعبان
أخبار

هل هو بدعة؟.. دار الإفتاء توضح دعاء ليلة النصف من شعبان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر