أزهري يوضح شروط جواز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة

قال الشيخ إبراهيم أمين، عضو الأزهر الشريف، إن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يعد موضوعًا حساسًا ومحل خلاف بين العلماء.

وأكد أمين خلال لقائه ببرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة" أزهرى": أن بعض العلماء يرون جواز التبرع فى حالات الضرورة فقط وبشروط صارمة، بينما يعارضه آخرون تمامًا.

وأشار أن إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبرع إلا فى الحالات التى تتطلب ذلك، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الأعضاء للأغراض التجميلية أو الترفيهية.

وأضاف أمين أن المتوفى يجب أن يحترم، ولا يجوز الاعتداء على جسده بعد وفاته، مؤكدًا أن الورثة ليس لهم الحق فى التصرف فى جسد المتوفى أو اتخاذ قرارات بشأنه.

وتحدث أمين، عن ضرورة تطوير التكنولوجيا الطبية، بما يتيح بدائل علمية للأنسجة والأعضاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون أكثر تكريمًا للإنسان وحفاظًا على كرامته.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب