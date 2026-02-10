إعلان

أزهري يوضح شروط جواز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة

كتب : محمد قادوس

11:34 ص 10/02/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى

قال الشيخ إبراهيم أمين، عضو الأزهر الشريف، إن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يعد موضوعًا حساسًا ومحل خلاف بين العلماء.

وأكد أمين خلال لقائه ببرنامج" أهل مصر" المذاع على قناة" أزهرى": أن بعض العلماء يرون جواز التبرع فى حالات الضرورة فقط وبشروط صارمة، بينما يعارضه آخرون تمامًا.

وأشار أن إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبرع إلا فى الحالات التى تتطلب ذلك، مؤكدًا على ضرورة عدم استخدام الأعضاء للأغراض التجميلية أو الترفيهية.

وأضاف أمين أن المتوفى يجب أن يحترم، ولا يجوز الاعتداء على جسده بعد وفاته، مؤكدًا أن الورثة ليس لهم الحق فى التصرف فى جسد المتوفى أو اتخاذ قرارات بشأنه.

وتحدث أمين، عن ضرورة تطوير التكنولوجيا الطبية، بما يتيح بدائل علمية للأنسجة والأعضاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون أكثر تكريمًا للإنسان وحفاظًا على كرامته.

الشيخ إبراهيم أمين التبرع بالأعضاء والأنسجة برنامج أهل مصر

