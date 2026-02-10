موعد أذان وصلاة العصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 10 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الثلاثاء 10 فبراير، في تمام الساعة 3:16 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 م، الموافق 22 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:11 ص

الشروق 6:39 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:16 م

المغرب 5:39 م

العشاء 6:58 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. ندعوك اللهم ان تبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية..

وتجعل قلوبنا فيه خاشعة وأعيننا دامعة وألسنتنا ذاكرة..

وأن تذهب عن قلوبنا كل ما يشغلنا عن عبادتك..

وتعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن..

وترزقنا فيه الخشوع والبر وصلة الأرحام..

وتجعلنا فيه من المقبولين.. المرحومين..

وتغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين..

وان تدبرنا فيه بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا.. وتصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.