إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:12 م 10/02/2026

موعد أذان العصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 10 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الثلاثاء 10 فبراير، في تمام الساعة 3:16 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 م، الموافق 22 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:11 ص

الشروق 6:39 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:16 م

المغرب 5:39 م

العشاء 6:58 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

في فجر هذا اليوم.. ندعوك اللهم ان تبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية..

وتجعل قلوبنا فيه خاشعة وأعيننا دامعة وألسنتنا ذاكرة..

وأن تذهب عن قلوبنا كل ما يشغلنا عن عبادتك..

وتعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن..

وترزقنا فيه الخشوع والبر وصلة الأرحام..

وتجعلنا فيه من المقبولين.. المرحومين..

وتغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين..

وان تدبرنا فيه بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا.. وتصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان العصر صلاة العصر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
حوادث وقضايا

محامي الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف آخر التطورات
تعيين حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
أخبار مصر

تعيين حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إلغاء بطولة الدوري
رياضة محلية

رئيس اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إلغاء بطولة الدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي