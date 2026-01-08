إعلان

هل عادي إن الزوج يضرب زوجته؟.. باحثة بدار الإفتاء تجيب

كتب : محمد قادوس

10:50 م 08/01/2026

الدكتورة هبة صلاح، باحثة بدار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة هبة صلاح، باحثة بدار الإفتاء المصرية، أن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من فيديو يُظهر زوجًا يعتدي على زوجته بالضرب والسحل يوم زفافهما هو سلوك مرفوض دينيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا، مشيرة إلى أن رد دار الإفتاء المصرية على الواقعة كان واضحًا ومباشرًا بكلمات موجزة تحمل معاني كبيرة: «الرجال لا يضربون النساء».

وأوضحت صلاح، خلال حلقة برنامج "مشروب دافئ"، المذاع على قناة" الناس": أن الفكر المشوه لدى بعض الرجال في مسألة ضرب الزوجة يرجع إلى فهم خاطئ لعبارة «واضربوهن» الواردة في سورة النساء، حيث اعتبرها البعض جزءًا من سلطة الرجل على المرأة بسبب الإنفاق أو التفوق المزعوم، بينما هذا الفهم ناتج عن عادات وتقاليد مجتمعات معينة لا تعرف من الدين إلا إهانة النساء بتفسيرات مغلوطة.

وبيّنت باحثة دار الإفتاء أن الإسلام جعل معيار الخيرية في الرجال عامة وفي الأزواج خاصة هو حسن المعاملة، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، مؤكدة أن الشرع حث على الرفق في معاملة النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه».

وأضافت أن السيدة عائشة رضي الله عنها نقلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته فقالت: «ما ضرب رسول الله شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادم»، مؤكدة أن النبي هو الأسوة الحسنة التي يجب على الأزواج الاقتداء بها في كل تعاملاتهم، كما قال الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.

وأشارت صلاح إلى أن علاج الخلافات الزوجية لا يكون بالعنف أو الاعتداء، وإنما بالاحتكام إلى أهل الحكمة والخبرة كما أمر الله تعالى في قوله الكريم: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما﴾، مؤكدة أن الرجولة الحقيقية هي الحكمة والصبر والتعامل باحترام، وليس الضرب أو الإهانة، لأن العنف يُسقط صاحبه من درجة الإنسانية ولا يرفع قدره.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتورة هبة صلاح دار الإفتاء المصرية معاملة النساء في الدين الخلافات الزوجية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع