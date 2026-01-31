وزير الأوقاف: اللغة العربية حصن الهوية ومفتاح فهم إعجاز القرآن

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن اللغة العربية هي الأساس والمفتاح لفهم إعجاز القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن إدراك جماليات اللغة هو ما يميز كلام الله عن أي كلام آخر، ويجعل النص القرآني معجزًا وفريدًا لا يمكن الإتيان بمثله.

وأضاف الأزهري، خلال برنامج "دولة التلاوة" المُذاع عبر قنوات" الحياة وCBC والناس": أن غياب فهم اللغة يؤدي إلى غياب إدراك إعجاز القرآن، مؤكدًا أن اللغة العربية هي الحصن الأول الذي يحمي من الإرهاب والإلحاد، لأنها تمنع الفهم الخاطئ للنصوص وتغلق الباب أمام التأويلات المنحرفة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف ودولة التلاوة تسعى إلى إعادة التعظيم والاهتمام بجماليات اللغة العربية، باعتبارها الهوية ومفتاح الحضارة والفكر المستقيم، مشددًا على ضرورة نشر التذوق والوعي بجمال اللغة بين الأجيال القادمة.

واستشهد الأزهري بأبيات الشاعر حافظ إبراهيم التي صاغها على لسان اللغة العربية، والتي أبرز فيها مكانة اللغة وقدرتها على استيعاب كتاب الله وأوصاف المخترعات الحديثة، محذرًا من إهمالها أو استبدالها بلغات أخرى.

