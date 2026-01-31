إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم السبت 31 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

06:10 م 31/01/2026

موعد أذان العشاء

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 31 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم السبت 31 يناير، في تمام الساعة 6:51 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 31 يناير 2026 م، الموافق 12 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:17 ص
الشروق 6:46 ص
الظُّهْرِ 12.08 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:31 م
العشاء 6:51 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

الحمد لله على أصغر النعم، والحمد لله على أكبر النعم، والحمد لله على كلِّ النعم.. الحمد لله حبًا وشكرًا، والحمد لله يومًا وعمرًا، والحمد لله في السرَّاء والضرَّاء، والحمد لله دائمًا وأبدًا.. فلا تجعل اللهم نعيمك يشغلنا عن حمدك، ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال.

اللهم إني أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع، واجعل دعواتنا لا ترد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان العشاء

