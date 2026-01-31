إعلان

هل يجوز الصيام الأيام المتبقية من شهر شعبان؟.. رمضان عبد الرازق يوضح

كتب : محمد قادوس

03:28 م 31/01/2026

الدكتور رمضان عبد الرازق

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، سؤال يقول فيه،" هل يجوز الصيام الأيام المتبقية من شهر شعبان، من نوافل وتطوع أو صيام الاثنين والخميس او صيام أيام القضاء؟

في رده، قال عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، بان يوجد حديث منتشر بين الناس وهو،" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، مؤكدًا إلى ان هذا الحديث هو حديث ضعيف، ويجوز للإنسان ان يصوم في النصف الثاني من شعبان إلى اخر شعبان بيوم او يومين، وهذا يكون لأمرين، وهم:

الأمر الأول هو حديث ورد عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:" لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه". متفقٌ عليه.

الأمر الثاني يكون للفصل بين الفريضة والسنة، ناصحا بأنه يجب علينا ان نفصل بين السنة والفريضة، فالصيام في شعبان سنة ولكن صيام رمضان فرض فلا يجوز ان نوصلهم بعضهم لبعض.

وأضاف عبد الرازق، عبر فيديو نشره دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن صوم يوم الشك وعن وصل الفرد بالسنة، مؤكدًا بأنه يجوز للإنسان ان يصوم في النصف الثاني من شعبان ما شاء وكما يجب.


إعلان

